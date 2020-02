Pallamano: Conversano ko 25-24 col Cassano Magnago, è fuori dalla Coppa Italia

Nei quarti di finale di Coppa Italia di pallamano maschile il Conversano ha perso 25-24 a Siena contro il Cassano Magnago ed è stato eliminato. Nel primo tempo in vantaggio i lombardi 5-0 con i gol di Savini. Carlo Sperti ha tenuto in gara i pugliesi allenati da Francesco Ancona, ma il primo tempo è terminato 12-11 per il Cassano Magnago.Nel secondo tempo il Conversano con le reti di Ardan Iballi si è portato in vantaggio 15-12. Però i lombardi con i gol di Savini e Moretti hanno vinto questo tempo e 25-24 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il Conversano. Il Cassano Magnago si è qualificato per la semifinale di Coppa Italia.Delusione tra i tifosi che hanno seguito i pugliesi a Siena. Il Conversano potrà rifarsi in campionato dove è primo in classifica da solo con 30 punti ed è in corsa per lo scudetto. La partita che il Conversano doveva giocare sabato 29 febbraio in casa col Pressano nella sesta giornata di ritorno di Serie A di pallamano maschile è stata rinviata a data da destinarsi per il Coronavirus. I pugliesi torneranno a giocare nella settima giornata di ritorno sabato 7 marzo fuori casa contro il Bolzano.