Promozione pugliese: la Sly United Bari vince 6-1 col Ginosa ed è prima

- Nella nona giornata di ritorno del girone A di Promozione Pugliese la Sly United Bari ha vinto 6-1 in casa col Ginosa ed è prima in classifica con 65 punti. Nel primo tempo è passato in vantaggio il Ginosa con Scarci su rigore dato per un fallo di Quacquarelli su Loconte. Nel secondo tempo la squadra barese ha pareggiato con Lopez , tiro di destro. La Sly è passata in vantaggio ancora con Lopez di testa. Sguera con un tiro al volo ha realizzato il terzo gol. Zotti di sinistro ha segnato la quarta rete. Manzari con un tiro da fuori area ha permesso alla Sly di andare in gol per la quinta volta. Zotti con un tocco di destro in scivolata ha segnato la sesta rete dei baresi.Il Manfredonia ha vinto 3-1 in casa col Grottaglie ed è secondo a 61 punti. Nel primo tempo in gol il Grottaglie con D’Ambrosio di sinistro. Il Manfredonia ha pareggiato con Trotta di destro. Nel secondo tempo il Manfredonia è passato in vantaggio con Telera, tiro a rientrare. Terrone con un pallonetto di destro ha segnato il terzo gol della squadra della città in provincia di Foggia. Nella decima giornata di ritorno la Sly United Bari giocherà a Spinazzola e dovrà vincere per fare un importante passo in avanti verso la promozione in Eccellenza. Il Manfredonia sfiderà in trasferta il Don Uva Bisceglie e cercherà un successo per evitare di farsi distaccare troppo dalla Sly.Nel girone B di Promozione Pugliese il Racale ha perso 2-1 a Veglie contro il Campi Salentina ed è primo con 51 punti. Il Matino ha vinto 4-1 in casa col Leverano ed è secondo a 48 punti.