Pallamano: il Conversano vince 36-30 col Bressanone

(credits: Pallamano Conversano Fb)

Nella quarta giornata di ritorno di Serie A di pallamano maschile il Conversano ha vinto 36-30 in casa, al “Pala San Giacomo”, contro il Bressanone. Nel primo tempo gol di Carlo Sperti, 5-4 per i pugliesi allenati da Alessandro Tarafino. Una rete di Ardan Iball permette al Conversano di portarsi sul 16-9. Il primo tempo termina 20-15 per la squadra pugliese.Nel secondo tempo gol del brasiliano Leal, 25-23 per il Conversano. Endrit Iballi, 31-25. Carlo Sperti, 36-28. Il Conversano vince questo tempo e 36-30 tutta la partita. Successo importante per i pugliesi. Per la squadra di Alessandro Tarafino undicesima vittoria consecutiva. Il Conversano è primo in classifica da solo con 30 punti. Il Bolzano ha vinto 30-21 in casa col Siena ed è secondo a 26 punti. Nella quinta giornata di ritorno il Conversano giocherà fuori casa contro il Cassano Magnago.