(credits: Matteo Renzi Fb)

ROMA - Sulla prescrizione "Zingaretti è un po' imbarazzato, lo capisco, la storia del Pd è una storia di garantismo, su questa storia invece insegue i grillini, fa il giustizialista. Non faccio polemica, dovrebbe ridimensionare i grillini, ma se vuole inseguirli...". Sono le parole del leader di Iv Matteo Renzi in un'intervista al Tg5.Sulla prescrizione il premier Conte e il ministro Bonafede frenano e rinunciano a inserire nel decreto Milleproroghe un emendamento su cui porre la fiducia: arriverà un disegno di legge del governo o una proposta parlamentare. Si evita per ora uno scontro con Iv dall'esito del tutto incerto per il governo.