Papa a Bari, pronto l'annullo filatelico

BARI - In occasione dell’arrivo a Bari di Papa Francesco, nell’ambito della giornata conclusiva dell’incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo frontiera di pace”, Poste Italiane ha attivato per domenica 23 febbraio, su richiesta dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale e legenda “Visita S.S. Papa Francesco”. Dalle ore 8.30 alle 13.30, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate al servizio temporaneo di Poste Italiane appositamente allestito in Via Calefati angolo Via Sparano.Per gli appassionati collezionisti sarà inoltre disponibile anche lo speciale folder filatelico predisposto in occasione dell’incontro ecumenico di preghiera che si è tenuto nel luglio del 2018 a Bari, sempre alla presenza di Papa Francesco. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Bari, Sportello filatelico – Piazza Umberto I, 33/A, 70121 Bari. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html