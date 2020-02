Serie A, Brescia-Napoli 1-2: Insigne e Fabian Ruiz lanciano Gattuso

(credits: Ssc Napoli Fb)

Il Napoli, nell'anticipo della 25ma giornata di serie A batte in trasferta il Brescia 2-1 con i gol di Insigne e Fabian Rauiz e continua la corsa verso l'Europa. Grazie ai tre punti conquistati, infatti, gli uomini di Gattuso salgono al sesto posto e continuano a sognare di poter conquistare l'Europa in vista della prossima stagione.Dopo il vantaggio iniziale, a sorpresa, dei padroni di casa firmato da Chancellor, nella ripresa, il Napoli ribalta tutto dando vita ad un secondo tempo convincente nel corso del quale acciuffa prima il pareggio e poi la vittoria. A siglare la rete dell'1-1 è Insigne su rigore. A segnare la rete del definitivo 2-1 è poi Fabian Ruiz che buca la rete avversaria con uno splendido tiro a giro. Una vittoria importante per il Napoli mentre il Brescia resta al penultimo posto.Gli azzurri possono ora pensare al prossimo impegno di Champions League: martedì 25 febbraio, infatti, gli uomini di Gattuso affronteranno al San Paolo il Barcellona nella gara d'andata degli ottavi di finale.