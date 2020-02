Eccellenza pugliese: il Molfetta va a Martina Franca, il Corato affronta l'Unione Calcio Bisceglie

Nella nona giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Pugliese il Molfetta, primo in classifica con 54 punti sfiderà in trasferta il Martina Franca. La squadra di Renato Bartoli dovrà vincere per fare un passo in avanti verso la promozione in Serie D.Il Corato, secondo a 50 punti giocherà fuori casa con l’Unione Calcio Bisceglie e cercherà un successo per non farsi distaccare troppo in classifica dalla capolista Molfetta. Il Trani di Angelo Sisto dovrà affrontare in casa il San Severo e dovrà imporsi per confermarsi al terzo posto.L’Audace Barletta giocherà in casa col Gallipoli e non avrà alternative alla vittoria per restare in zona play off. La Fortis Altamura dovrà battere in casa il Barletta 1922 per abbandonare il terzultimo posto. L’Otranto dovrà vedersela in casa col Deghi Lecce. Il Vieste cercherà di vincere a San Marco in Lamis per fare un salto di qualità in classifica. L’Ortanova dovrà prevalere in casa sull’Ugento per evitare di finire in zona play out.