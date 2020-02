Policlinico, scompare improvvisamente il prof.Fumarulo: il cordoglio di Emiliano

BARI - “È molto doloroso per me dire addio al prof. Ruggiero Fumarulo, che ci lascia oggi improvvisamente. Un uomo eccezionale che ha sempre incarnato nel suo lavoro e nella vita privata valori alti, sempre orientati a costruire e promuovere una società più giusta e solidale. Un uomo di infinita cultura che esprimeva in ogni contesto, accademico e professionale. Perdiamo un amico, un riferimento importante, che ha accompagnato con grande dedizione e attenzione anche tutte le attività di antimafia sociale create e avviate da suo figlio Stefano. Ordinario di Patologia generale e clinica del Policlinico di Bari e direttore della Scuola di Specializzazione, non dimenticheremo il grande contributo dato a generazioni di studenti e studiosi. Il mio affetto e la mia vicinanza alla moglie Maria Luisa e a tutti i suoi cari. Custodiremo le tante preziose tracce che ci ha lasciato con la determinazione che lui ci ha insegnato”. Sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Pugliaper la scomparsa del prof. Ruggiero Fumarulo.