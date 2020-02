BARI - A causa del forte vento e del peggioramento delle condizioni meteorologiche, l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere al pubblico tutti i cimiteri cittadini, il parco 2 Giugno (eccetto l’accesso al bar interno) e la pineta San Francesco al fine di prevenire eventuali rischi per i cittadini.Per quanto riguardo le necropoli, saranno consentite esclusivamente le tumulazioni previste.La disposizione urgente sarà in vigore solo per la giornata odierna, salvo ulteriori complicazioni meteorologiche.