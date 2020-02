Libri: Nicola Simonetti con un libro ci aiuta a ‘capire, come difendersi’ dal coronavirus

Solo uno scienziato di nome Nicola e di cognome Simonetti poteva avere la sensibilità di far mettere in copertina ad un sua recentissima pubblicazione, edita da Adda, una composizione del pittore austriaco Egon Schiele. Per puro caso so alcune cose di questo autentico talento spentosi prematuramente nel 1918, a solo 38 anni, stroncato da un’epidemia di ‘spagnola’. Geniale rappresentante dell’espressionismo austriaco, Schiele, nel 1911 fu accusato di corruzione di minorenne e pornografia per aver dipinto ‘casti nudi’. Il ritratto che Nicola ha scelto per il suo libro «non è la peste-coronavirus & co.- cosa capire, come difendersi» è il noto gruppo “La famiglia”, opera che diede fama e successo economico al nostro pittore, ma non portò fortuna alla sua famiglia. Con il benessere arriva il matrimonio nel 1915 e l’anno dopo viene richiamato alla armi e, per sua apparente fortuna, destinato ad un lavoro ‘raccomandato’ presso il museo di storia militare. La terribile ‘spagnola’, due danni dopo, pone fine alla sua esistenza e a quella della moglie.I motivi che hanno spinto Simonetti a ricorrere a tale illustrazione meriterebbero una vigile, attenta valutazione, ma mi limito a riferirvi una frase di Sterne :« Se la fortuna facilmente ci può rendere peggiori, la sfortuna quasi sempre ci rende migliori» ( Amico lettore devi considerarla un buon auspicio!).Il volume si apre con la parola virus ( dal latino veleno) e con una serie di notizie che un non medico assimila ma non digerisce, per cui vi dico che siamo in presenza di ‘parassiti’ che possiedono un solo tipo di acido nucleico, DNA o RNA, e sono incapaci di crescere e mi fermo qui.Simonetti ritiene il maggiore olocausto medico della storia la pandemia del 1918 dovuta al virus influenzale A del ceppo H1N1 che provocò oltre cinquanta milioni di morti. Il fatto che fosse in atto la Grande Guerra, con tutte le conseguenze che comporta per la popolazione tale calamità, non basta a giustificare tale massacro.Una delle cause fu la sottovalutazione dell’influenza, che fu detta ‘spagnola’ perché la Spagna, che non era in guerra, riportava fedelmente le notizie ( anche che era stato colpito il re Alfonso XIII) e al mondo pareva che, il focolaio della malattia, fosse solo in quella nazione.Nicola, la cui preparazione classica campeggia in ogni circostanza, ci sbalordisce con nozioni scientifiche precise, puntuali e, quasi sempre, rassicuranti su ‘Asiatica’,’Influenza di Hong Kong’, ‘Influenza suina’,’Peste suina africana’ ( L’ultimo periodo di questa semplice ‘paginetta’ chiara e significativa lo riporto integralmente con l’impegno di ritornarci appena avremo sistemato questo male ‘incoronato’:« Questo virus è un brutto ceffo. Non esistono né cure né vaccini. Resiste a lungo nell’ambiente ed eradicarlo richiederà tempo. L’epidemia, intanto, ha colpito soprattutto l’Asia, ma i focolai sono presenti anche in Europa. Il caso Xylella insegni»),’1947, la pseudo pandemia(H1N1)’,’Infezione da virus Zika’, ‘Virus Ebola’, SARS’,’ Cos’è un coronavirus?’.Sperando che l’Amico Giacomo Adda non mi chieda un contributo economico per aver saccheggiato il suo libro, vi riporto alcuni stralci dello scritto di Simonetti: « I coronavirus (CoV) sono una famiglia di virus respiratori che possono causare un’ampia gamma di malattie, da lievi come il comune raffreddore, a più pericolose come le sindromi respiratorie. Il nome “coronavirus” deriva dal termine latino corona, il quale è di derivazione greca con significato di “ghirlanda” (Nicola mi oscura anche per il riferimento all’etimologia delle parole, un tempo di mia spettanza nel gruppo!), “corona” o “aureola”, ed è stato coniato da ricercatori che, al microscopio elettronico, osservano l’aspetto caratteristico dei virioni (la forma infettiva del virus; essi “atterrano” sulle cellule che vogliono “conquistare”), i quali presentano, sulla propria superficie, un falpalà bulboso che crea un’immagine assimilabile alla figura di una corona reale o corona solare. I coronavirus sono stati scoperti negli anni sessanta nelle cavità nasali dei pazienti con raffreddore comune o con infezioni più gravi del tratto respiratorio. Il 31 dicembre 2019 è stato segnalato un nuovo ceppo di questo virus a Wuhan, in Cina.Li Wenliang , un oculista di 34 anni impiegato presso uno degli ospedali di Wuhan, aveva constatato nel dicembre 2019, alcune anomalie in pazienti affetti da polmoniti gravi da causa ignota che egli ipotizzò dovute a un nuovo coronavirus. Egli espresse il proprio dubbio in una chat di gruppo, ma la polizia locale lo accusò e lo allontanò dall’ospedale, per aver diffuso notizie false e allarmistiche……La sua morte fu ufficialmente annunciata, smentita e riannunciata, il 6 febbrai. Questo ha consentito di risalire alla sua origine che ne ha escluso il “parto” in un centro di ricerca…….Uno studio presentato al presidente USA, nell’ottobre 2019, dalla Johns Hopkins University, su una simulazione di pandemia da virus ( stranamente simile a quello attuale), giungeva a contare 150 milioni di morti a livello globale. Per l’autorevole professor Pier Luigi Lopalco (Università Pisa) « il numero dei contagi potrebbe essere di 150mila, ma la letalità è molto bassa».Ora non certo per creare allarmismi, ma solo per rispettare quel ‘prevenire è meglio che curare’ voglio segnalarvi uno studio pubblicato a gennaio 2017 (Amico Giacomo il mese di pubblicazione dei libri è importante, non basta mettere 2020 - poi nel caso del lavoro di Simonetti è indispensabile - e spero di cuore che tu non segua l’esempio dell’Amico Nicola Cacucci che, mi riferisce l’autore Matarozzo, si sia ‘adombrato’ con me, per lo stesso rilievo ad un suo libro) dal medico-filosofo di Benevento professor Raffaele Sinno che, con garbo e in punta di piedi, denunciava un pericolo che, alla luce degli ultimi avvenimenti, potrebbe far riflettere il mondo - quello ragionevole che, intende lasciare alle future generazioni, il dono di pace che ha ricevuto negli ultimi 14 lustri - sui pericoli del ‘bioterrorismo’. Il libro ha per titolo «Bioetica e bioterrorismo: aspetti scientifici, etici e giuridici» ( Levante editori) e si apre con una dedica che allontana qualsiasi ombra di speculazione su un problema ‘serissimo’ « Dedicato a coloro che mi hanno allevato e custodito nella vita. Una traccia dal passato al futuro, la certezza dell’Amore e della dignità umana».Vi riporto solo alcuni passi estrapolati dalla presentazione di Francesco Bellino, ordinario di Filosofia Morale dell’Università di Bari, che devono farci riflettere : « Il potere dell’uomo rischia di superare il potere dell’uomo di dominarlo. Si pensi al bioterrorismo ovvero all’uso intenzionale di agenti biologici ( virus, batteri o tossine) in azioni contro l’incolumità pubblica quali attentati, sabotaggi, stragi o minacce volte a creare panico, o isteria collettiva. Il bioterrorismo è una minaccia continua che incombe su tutta l’umanità. “ L’uomo comune con il potere fuori dal comune è il pericolo primo per l’umanità, e non il malvagio o il sadico”, ha ammonito Erich Fromm nella sua opera The Heart of Man. Il libro di Sinno è una chiara e documentata analisi degli aspetti scientifici, etici, giuridici, economici del bioterrorismo. L’analisi dell’autore non è unilaterale ma duale, non prende in esame solo gli aspetti distruttivi, bellici, il bioattacco, ma anche gli aspetti benefici della biodifesa. Di fronte al bioterrorismo qual è l’atteggiamento etico più responsabile? L’autore escluda che si risponda con l’uso della forza, attraverso complesse strategie di attacco, discutibili sulla loro efficacia. La risposta più valida è quella non solo di proteggere la vita di tutti i soggetti, anche quelli più a rischio e vulnerabili, ma anche quella di una formazione permanente dei cittadini….».Sia il libro di Simonetti, sia quello di Sinno ( entrambi i cognomi iniziano con SI che oltre (SI)ntonia significa (SI)ncerità con cui mettono a disposizione il loro sapere e la loro esperienza, consci che si tratti di un contributo sulla linea di Elias Freeman :« Sii un angelo per qualcun altro ogni volta che è possibile: sarà un modo per ringraziare Dio per l’aiuto che il tuo angelo ti ha dato») sono un dono di qualcuno che vuole bene ai suoi fratelli; che non cede all’ozio; che vive per fare in modo che anche altri possano vivere ‘bene’; che ritiene che ci vogliono piccoli sacrifici per aspirare all’Amore; che non incolpa nessuno per presunte inadempienze, anzi riconosce sue eventuali mancanze; che prova compassione per coloro che stanno soffrendo e non ‘repulsione’; che accetta consigli evitando di far presente di ‘saper sbagliare da solo’; che sa bene che stare a posto con la coscienza, non ci dispensa da ascoltare l’invocazione di chi soffre; che far parte del ‘Gruppo’ di San Nicola non esclude che ci siano oneri e doveri come tutti gli altri; che stima che il destino si possa, in parte, gestire se non controllare; che ricorda che la prudenza è una forza più forte della temerarietà; che la pazienza è segno di forza, l’impazienza di debolezza; che il fatto che molti pecchino, non significa che non sia vizio da estirpare; che il bene comune deve ispirare sempre ogni nostra azione; che non si può perdonare il politico che ‘svende’ il suo mandato; che il piacere, anche quello reale, non deve mai nascere dal dolore altrui.A pagina 20 del libro di Nicola, che invito tutti a leggere ed a tenere in casa, al termine del capitolo dedicato a «La spagnola» ( che non è quella che cantava la spensierata Gigliola Cinquetti di anni fa “ la spagnola sa amar così, bocca a bocca la notte e il dì”) vi è un periodo che ci fa riflettere, ma anche sorridere «Non fu presa, allora, alcuna precauzione per delimitare il focolaio. Il monito dell’epidemiologo J. K. Jokey è più che mai attuale: “ meditate, human people, meditate” (ripreso, nel 1980, per una pubblicità da Renzo Arbore)». Proprio dal pugliese Renzo viene un ‘monito’ meno ‘altolocato’ “ Sì la vita è tutta un quiz”; poi una precisazione “Meno siamo, meglio stiamo” che, per noi è riferita soltanto al telecomando, ma, per chi non ama il genio italico, potrebbe essere fonte di preoccupazione e, se rapportata alla via della seta, farci tornare alla mente quel ‘meditate, gente, meditate’…