Sanders vince nel New Hampshire

- Bernie Sanders conquista il New Hampshire nella corsa delle primarie dem per la Casa Bianca superando di due punti percentuali il suo rivale più accreditato Pete Buttigieg, che lo aveva battuto nella 'complicata' sfida in Iowa.Sorpresa elettorale è la senatrice Amy Klobuchar che si piazza al terzo posto col il 20%. A deludere è stato Biden, che partiva come favorito alla vigilia delle primarie, ma nel New Hampshire non è riuscito ad andare oltre l'8,6%