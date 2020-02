- Mattia Santori, leader delle Sardine, parla della nuova fase del movimento preannunciando che avrà inizio la fase 2.0, con nuove manifestazioni in piazza d'Italia e con in programma incontri nelle prossime settimane Conte e Zingaretti.Il giovane attivista ha definito il movimento come "partigiani del nuovo millennio", che vuole far riflettere al Ministro per il Sud e degli Affari Regionali sulla bontà dell'autonomia differenziata per le Regioni, che penalizzerebbe quelle del Sud.