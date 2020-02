Serie B: il Venezia cambia proprietà

In Serie B il Venezia ha cambiato proprietà. L’americano Joe Tacopina ha ceduto la società veneta alla VFC Newco 2020 LLC, un gruppo formato da investitori americani. Il nuovo presidente del Venezia che sostituisce il precedente presidente Tacopina, è l’americano Duncan Niederauer. I consiglieri di amministrazione sono Americo Nardis, Andrea Rogg John Goldman e John Tapinis. Nederauer prima di diventare il nuovo presidente del Venezia ha diretto la Borsa di New York.Al passaggio del 100% delle quote dal gruppo di Joe Tacopina alla VFC Newco 2020, ha contribuito in modo importante il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Il Venezia è quintultimo in classifica con 28 punti in zona play out. Nella venticinquesima giornata di Serie B giocherà fuori casa contro il Pisa e dovrà ottenere un risultato molto positivo per rilanciarsi nella corsa verso la salvezza.