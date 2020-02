Serie C: il Bari pareggia 2-2 a Monopoli

(credits: Ssc Bari)

Nella sesta giornata di ritorno del girone C di serie C il Bari ha pareggiato 2-2 a Monopoli nel derby pugliese. Nel primo tempo al 5’ la squadra di Vincenzo Vivarini è passata in vantaggio con Antenucci, tiro di destro su passaggio di Laribi. Al 15’ il Monopoli ha pareggiato con Fella, tiro da fuori area. I biancorossi in contropiede.Una conclusione di Antenucci è stata respinta con le mani dal portiere Menegatti. Antenucci ha riprovato di sinistro, ma Menegatti si è opposto bene con i pugni. Il Monopoli propositivo. Un tiro di Donnarumma ha trovato pronto il portiere Frattali ad intervenire. Il Bari ha aumentato i ritmi del suo gioco. Un tentativo di Simeri di sinistro è stato bloccato con sicurezza da Menegatti.Nel secondo tempo il Monopoli incisivo. Un tiro di Fella è stato salvato sulla linea da Sabbione. Al 7’ il Monopoli è passato in vantaggio con Jefferson, tiro da pochi metri. Al 13’ il Bari ha pareggiato con Sabbione, tiro al volo in diagonale. Al 22’ il Bari è rimasto in dieci. E’ stato espulso Perrotta per un fallo da ultimo uomo su Fella. I biancorossi sono andati vicini alla vittoria con D’Ursi, tiro di poco alto. Il Monopoli ha sfiorato il gol con Giorno, tiro di poco fuori.Un risultato positivo per il Bari. E’ secondo in classifica con 51 punti, a cinque punti dalla solitaria capolista Reggina, prima a 56 punti, in attesa del posticipo che i calabresi giocheranno domani sera alle 20,45 in casa contro la Ternana.