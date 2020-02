"Nessun nuovo caso di Coronavirus in Puglia"

BARI - Il dipartimento Salute della Regione Puglia comunica in una nota: "Gli accertamenti condotti presso il Laboratorio di Epidemiologia Molecolare e Sanità Pubblica del Policlinico di Bari, centro di riferimento regionale, sulla ragazza proveniente da Hong Kong e ricoverata presso il reparto Malattie Infettive del Policlinico e trasferita dalla provincia di Lecce, hanno escluso possa trattarsi di 2019-nCoV e confermano la presenza di virus influenzale A H3N2"."In Puglia - conclude la nota - vengono eseguiti tutti i test per i possibili patogeni respiratori compreso il test per il nuovo Coronavirus. Il protocollo operativo funziona e in breve tempo possiamo gestire tutti i possibili casi sospetti".