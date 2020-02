Serie A: Dybala e Cuadrado stendono il Brescia

(credits: Juventus Fb)

Nella giornata del risposo di Cristiano Ronaldo, ci hanno pensato Dybala e Cuadrado a firmare il 2 a 0 con il quale la Juventus ha superato il Brescia. Dopo le recenti prestazioni poco esaltanti contro Verona e Milan in Coppa Italia, i bianconeri sono tornati alla vittoria contro una squadra, il Brescia, che ha condotto una partita difensiva e ha fatto davvero poco per strappare punti in ottica salvezza. Un fallo al limite dell’area di Aye ha causato l’espulsione dello stesso giocatore al 37’ per somma di ammonizioni e ha permesso a Dybala di siglare il vantaggio direttamente da calcio di punizione.Nella ripresa i padroni di casa hanno assediato l’area di rigore avversaria trovando il raddoppio al 75’ con Cuadrado, abile a battere il portiere delle rondinelle dopo un triangolo chiuso da Matuidi con il tacco. La vittoria permette alla Juventus di portarsi in solitaria in vetta alla classifica nell’attesa dello scontro diretto tra Lazio ed Inter che decreterà la vera rivale per lo scudetto.