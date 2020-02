Serie D: il Bitonto travolge 4-0 la Nocerina, il Foggia vince 2-1 col Cerignola

- Nella quinta giornata di ritorno del girone H di Serie D il Bitonto ha vinto 4-0 in casa contro la Nocerina e si è confermato primo in classifica con 50 punti. Nel primo tempo i pugliesi sono passati in vantaggio con Lattanzio di destro. Hanno raddoppiato con Patierno, tiro al volo. Nel secondo tempo il Bitonto ha segnato il terzo gol ancora con Patierno di sinistro. Vacca ha realizzato la quarta rete, tiro da pochi metri.Il Foggia ha vinto 2-1 allo Stadio “Pino Zaccheria” col Cerignola nel primo dei tre derby pugliesi ed è secondo a 45 punti. Nel primo tempo in gol il Foggia con Gerbaudo di destro. Nel secondo tempo il Cerignola ha pareggiato con Sansone, tiro in diagonale.Il Foggia ha realizzato il gol decisivo di nuovo con Gerbaudo, tiro da lontano. Il Cerignola è quarto con 40 punti.Il Taranto ha vinto 2-0 a Sorrento ed è quinto a quota 38. Nel secondo tempo gli jonici sono passati in vantaggio con Marino di destro. Hanno raddoppiato con Matute, tiro da fuori area. Nel secondo derby pugliese il Casarano ha pareggiato 1-1 a Nardò ed è sesto a quota 35. Nel primo tempo il Casarano è passato in vantaggio con Mincica di destro. Nel secondo tempo il Nardò ha pareggiato con Mengoli di sinistro. Il Nardò è tredicesimo a quota 25. Il Fasano ha pareggiato 1-1 in trasferta col Gelbison ed è settimo a 32 punti.Nel terzo derby pugliese l’Altamura ha pareggiato 1-1 in casa col Gravina ed è decima con 27 punti. Nel primo tempo in vantaggio l’Altamura con Casiello di destro. Nel secondo tempo il Gravina ha pareggiato con Mbida di testa. Il Gravina è ottavo con 28 punti. Il Brindisi ha pareggiato 1-1 fuori casa col Grumentum Val d’Agri ed è nono a quota 28. L’Andria ha vinto 1-0 in casa contro il Francavilla in Sinni ed è quartultima con 22 punti.