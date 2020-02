Eccellenza Pugliese: il Molfetta è primo, il Corato secondo

Nella sesta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Pugliese il Molfetta ha vinto 4-1 in casa col San Marco in Lamis ed è primo in classifica con 48 punti. Nel primo tempo in gol il Molfetta con Scialpi, tiro dal limite dell’area. Ha raddoppiato con Morra di destro. Nel secondo tempo la terza rete realizzata da Lavopa, tiro da lontano. Ventura ha segnato il quarto gol di sinistro.Il Corato ha vinto 3-1 a Ruvo contro l’Ortanova ed è secondo con 46 punti. Nel primo tempo in gol l’Ortanova con Vitale di destro. Nel secondo tempo il Corato ha pareggiato con l’argentino Di Rito su rigore dato per un fallo di mano di Mascia. Il Corato è passato in vantaggio ancora con Di Rito di destro. La squadra allenata da Massimo Pizzulli ha realizzato la terza rete di nuovo con Di Rito di sinistro.Il Trani di Angelo Sisto ha perso 1-0 in casa con l’Audace Barletta ed è terzo a 37 punti. Il Barletta 1922 ha vinto 2-1 in casa con l’Otranto. La Fortis Altamura ha pareggiato 4-4 a Vieste. L’Unione Calcio Bisceglie ha pareggiato 1-1 a Gallipoli. Il San Severo ha vinto 3-1 in casa col Deghi Lecce. Il Martina Franca ha perso 1-0 a Ugento ed è nono con 27 punti.