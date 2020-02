Teatro Abeliano, festa di straordinaria follia di Carnevale

Il 25 febbraio si svolgerà al Teatro Abeliano di Bari una serata di straordinaria follia, in occasione dell’ultimo giorno di Carnevale, organizzato da Vito Signorile, direttore artistico del Teatro e coordinatore “oMaggio a Bari”, in collaborazione con la III Commissione Culture del Comune di Bari, presieduta da Giuseppe Cascella.Si rappresenta il divertentissimo spettacolo “Alla moda del varietà”, auspicando che il pubblico vi partecipi in maschera con premio da parte della Commissione Culture del Comune di Bari, alla migliore maschera femminile, alla migliore maschera maschile e alla migliore coppia mascherata (ovviamente a tema unico – es. Diabolik e Eva Kant, Antonio e Cleopatra ecc.). Per l’evento carnascialesco è previsto un biglietto ridotto (10 €) per chi sarà mascherato ed uno ridottissimo (7,5 €) per le coppie in maschera. È utile prenotarsi al numero 080/5427678 o via mail info@teatroabeliano.com.Lo spettacolo “Alla moda del varietà”, scritto e interpretato da (Uno &Trio) Antonella Carone, Loris Leoci, Tony Marzolla.Come dimenticare la verve di Petrolini, lo swing fresco del Trio Lescano, i tic di Walter Chiari o le macchiette di Nino Taranto? Tre attori conducono un viaggio nel secolo scorso, nell’universo luccicante e spensierato del Varietà, dagli esordi che strizzavano l’occhio alla moda del Cafè Chantant fino alle popolari trasmissioni televisive. Tra una mossa della Sciantosa e una rima del Gagà, questo “carosello” del Varietà è anche un tributo all’Amore, lungo una gamma che va dalla delicatezza di vecchie canzoni suonate e cantate dal vivo all’irriverenza di sketch esilaranti. Gli attori diventano di volta in volta abili trasformisti, versatili musicisti, duettisti, ballerini e fine dicitori in un amarcord eccentrico fatto di poesia e risate d’altri tempi.Supervisione artistica di Marinella Anaclerio, costumi di Rosa Lorusso, arrangiamenti musicali Loris Leoci, Vocal coach Isabella Minafra.Dopo lo spettacolo e la premiazione: ultime chiacchiere di Carnevale e rosé nel foyer del Teatro.