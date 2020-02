(credits: Ac Milan Fb)

Finisce 1-0 il monday night tra Milan e Torino. Decide il gol di Rebic che al 25' batte Sirigu, su cross di Castillejo. Nel secondo tempo Longo decide di avanzare il baricentro del Toro, senza creare pericoli per Donnarumma. Con questa vittoria i rossoneri rimangono attaccati al treno dell'Europa con Verona e Parma, mentre il Torino rischia di rimanere impantanato nella lotta per non retrocedere.