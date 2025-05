Aeroporto di Bari, attimi di tensione per i passeggeri del volo Wizz Air diretto a Tirana: guasto al carrello, aereo sostitutivo in arrivo

BARI – Mattinata agitata all’aeroporto "Karol Wojtyła" di Bari, dove circa, previsto in partenza alle, sonoa causa di unall’aereo.

La situazione ha generato momenti di tensione nel terminal, soprattutto per la mancanza iniziale di informazioni da parte della compagnia, tanto da richiedere l’intervento della Polizia, sollecitata dagli stessi viaggiatori esasperati.

A fare chiarezza sulla vicenda è stata Aeroporti di Puglia, che ha comunicato come il guasto fosse legato a un danno al carrello dell’aereo, probabilmente riportato durante un atterraggio precedente, rendendo il velivolo non idoneo al decollo in sicurezza.

In una nota, Wizz Air ha successivamente fatto sapere di aver attivato le procedure per inviare un aereo sostitutivo, la cui partenza per Tirana è ora prevista alle ore 17:10, con un ritardo complessivo di quasi dieci ore.

Nel frattempo, i passeggeri sono stati assistiti dallo staff aeroportuale e dalla compagnia, ma non sono mancati malumori per la gestione iniziale dell’emergenza. Alcuni viaggiatori hanno lamentato scarsa comunicazione e ritardi nelle informazioni, aggravando il disagio provocato dalla lunga attesa.

La situazione si è poi progressivamente normalizzata, in attesa dell’arrivo del nuovo aeromobile.