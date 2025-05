Spaventoso incidente tra Torre a Mare e Mola: auto si ribalta più volte, distrutto il guardrail

TORRE A MARE – Bruttissimo incidente nel pomeriggio di oggi sulla complanare tra Torre a Mare e Mola di Bari, dove un’auto è finita fuori strada ribaltandosi più volte prima di arrestare la sua corsa. L’impatto è stato violentissimo: il guardrail è stato completamente divelto.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi del 118 per prestare soccorso agli occupanti del veicolo. Al momento non sono note le condizioni precise delle persone coinvolte, ma l’intervento tempestivo dei sanitari fa sperare in un esito meno grave del previsto.

In corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Traffico rallentato in tutta la zona.