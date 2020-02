XI Jinping ringrazia Mattarella

Il presidente cinese Xi Jinping ha voluto ringraziare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la dimostrazione di affetto e vicinanza che ha mostrato nei confronti dei cinesi: "In questo momento in cui il popolo cinese sta lottando contro il coronavirus con tutte le sue forze, le parole del suo messaggio sono un segnale della sua fiducia e del suo sostegno nei nostri confronti".Il messaggio arriva per mano dell'ambasciatore Li Junhua, dopo che il Capo dello Stato aveva organizzato un concerto di una pianista cinese nel Quirinale, e qualche giorno prima fatto visita ad una scuola elementare a Roma, in un quartiere dove la comunità cinese è molto presente.