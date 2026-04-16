Bari, uomo trovato senza vita a Santa Caterina: ipotesi gesto volontario

BARI - Tragedia nel pomeriggio a Bari, all’interno del centro commerciale Santa Caterina, dove un uomo è stato trovato privo di vita.

Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe riconducibile a un colpo di arma da fuoco alla testa. Gli investigatori stanno valutando l’ipotesi di un gesto volontario, anche se le verifiche sono ancora in corso e non si esclude alcuna pista nelle fasi iniziali dell’indagine.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e i carabinieri del nucleo radiomobile di Bari, impegnati nei rilievi e nella raccolta di elementi utili a ricostruire con precisione quanto accaduto.

L’area è stata temporaneamente delimitata per consentire lo svolgimento delle attività investigative in sicurezza.