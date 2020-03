Anche una preghiera in omaggio alla casalinga, la più eclettica delle lavoratrici

Preghiera della casalinga

di Pier Angelo Piai









Signore, a Te nulla è nascosto e conosci ogni persona perfettamente. Tu lo sai che gran parte della mia vita quotidiana si svolge tra queste mura domestiche. Aiutami a non lasciarmi prendere dallo sconforto se la mia mansione non viene riconosciuta nella società o i miei stessi familiari non si accorgono della mia disponibilità. Io so che anche Tua Madre, durante la sua vita terrena, passava gran parte del suo tempo a sbrigare i lavori domestici. Donami la costanza e la pazienza per poter portare avanti i miei impegni con amore, dammi la grazia di servire i familiari come se dovessi servire Te. Fammi capire che per Te non è importante quello che facciamo, ma come lo facciamo.

Aiutami ad amare nel nascondimento, nell’operare il bene, nel beneficare coloro che bussano alla mia porta, nel trovare dei momenti forti in cui dedicare solo a te il mio tempo nella preghiera, nella meditazione e nella contemplazione.

Ti ringrazio per tutto quello che stai facendo continuamente per me. Grazie per la famiglia che mi hai dato, per il nutrimento quotidiano, per la mansione che mi hai affidato, per le numerose occasioni che mi dai nell’operare nel nascondimento.