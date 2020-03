ROMA - Riad vieta l'ingresso per i passeggeri con visto turistico da Paesi con casi confermati di coronavirus. Nella lista vi è anche l'Italia. Lo si legge sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina. Nuove restrizioni risultano anche in Qatar, dove i passeggeri dall'Italia con sintomi saranno trasferiti in ospedale per accertamenti, mentre in Bangladesh i viaggiatori dall'Italia saranno sottoposti a quarantena domiciliare obbligatoria. Analoga misura è stata presa in Vietnam.