Bari, gli alunni della scuola Piccinni in visita alla sede Municipio I

BARI - Questa mattina il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti ha ricevuto nella sede istituzionale, in via Trevisani 206, alcune classi della scuola primaria “Niccolò Piccinni” per una mattinata all’insegna della condivisione e delle best practice in tema di salvaguardia ambientale.“Questo è uno spazio della comunità, il luogo del ‘noi’ - ha dichiarato Lorenzo Leonetti - ed è per questo che quella che avrebbe dovuto essere una semplice visita guidata si è trasformata in una mattinata ricca di sorprese”.A sposare l’iniziativa, infatti, sono state Bridgestone, da sempre attenta all’educazione ambientale, che ci ha donato un albero di limone messo a dimora nel cortile; Coldiretti, partner consolidata del Municipio, che ha voluto proporre ai piccoli una gustosa merenda a km 0 per ricordarci l’importanza di un’alimentazione sana; Tecnofonte, l’azienda che gestisce le case dell’acque cittadine, che ha voluto donare ai piccoli ospiti borracce ecologiche e tessere utilizzabili presso le case dell’acqua della città.“Spero di trasformare questa sede in un luogo di condivisione - ha proseguito Leonetti -, in cui siano i cittadini a costruire la nostra politica e a prendersi cura degli spazi comuni, come l’orto e l’area ludica realizzati nel cortile, che presto potrebbero essere adottati dai ragazzi del centro diurno educativo ‘I ragazzi di Don Bosco’ e dalla comunità del Redentore”.