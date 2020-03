Parco Rossani: sopralluogo di Galasso e dei componenti della commissione urbanistica

BARI - Come richiesto dalla commissione consiliare Urbanistica, si è svolto questa mattina il sopralluogo condotto dall’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso nel cantiere di parco Rossani.Complessivamente sono 147 gli alberi previsti dal progetto esecutivo in corso, cui si sommeranno gli ulteriori 18 donati dai giovani di Confindustria Bari - Bat: finora sono stati piantumati tutti gli esemplari ad eccezione di 5 alberi, che saranno messi a dimora a breve in un’area ancora oggetto di lavori.Nel frattempo proseguono gli interventi per la realizzazione degli impianti di illuminazione, di irrigazione e per la predisposizione del sistema di videosorveglianza.Sono state pressoché completate le lavorazioni relative alla recinzione perimetrale dell’area: manca un piccolo tratto nella zona a ridosso delle abitazioni dei militari, parallelo a via Giulio Petroni.Mentre è quasi ultimato il recinto lungo l’adiacente via De Bellis, dove è ben visibile anche un arretramento della recinzione rispetto alla posizione originaria del muro, circostanza che consentirà in futuro, con un progettualità distinta dall’appalto in corso, di riqualificare via De Bellis e largo Sorrentino, prevedendone l’allungamento fino a via Giulio Petroni e consentendo la circolazione carrabile solo per i frontisti e per il carico e lo scarico delle merci.Sono anche state posizionate le riserve idriche ed eseguita una parte delle opere murarie del futuro skatepark che, come noto, sarà costruito nella ex fossa degli orchestrali del teatro di Federico: nelle prossime settimane sarà sistemata tutta la parte superficiale.“Con i consiglieri comunali della commissione Urbanistica - ha dichiarato Giuseppe Galasso - abbiamo potuto percorrere i viali pedonali del futuro parco, pressoché interamente tracciati e realizzati, verificando lo stato di attuazione del cantiere che è ormai a buon punto. Come da progetto esecutivo andato in gara, sono in corso di esecuzione gli impianti tecnologici, tutti inclusi nell’appalto ad eccezione della videosorveglianza, inserita solo come predisposizione ma che comunque contiamo di realizzare concretamente attraverso altri appalti per l’implementazione delle telecamere cittadine.Stimiamo di poter consegnare il parco completo di arredi, attrezzature ludiche, area cani, illuminazione, piantumazioni e zone a prato, e pienamente fruibile ai cittadini, entro la prossima estate”.