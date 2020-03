Ssc Bari: Raffaele Bianco è il calciatore con più ammonizioni

(credits: Ssc Bari)



Quarti Sabbione e Frattali con 4 cartellini gialli. Seguono Perrotta, Schiavone e Laribi con 3 ammonizioni. Terrani, Berra Corsinelli , Simeri Scavone Folorunsho e Ciofani, che hanno subito 2 cartellini gialli. Maita è stato ammonito una sola volta. Perrotta è l’unico calciatore del Bari che è stato espulso. E’ successo nel derby pugliese del girone di ritorno fuori casa contro il Monopoli in cui la squadra di Vincenzo Vivarini pareggiò 2-2. Il Bari è secondo in classifica con 60 punti, a -9 dalla capolista Reggina, nella corsa verso la promozione in Serie B.

Nel girone C di Serie C il centrocampista del Bari Raffaele Bianco è stato il calciatore della squadra biancorossa che ha subito più ammonizioni, 7. Secondo Hamlili con 6 cartellini gialli. Terzi in questa particolare classifica Di Cesare e Costa con 5 ammonizioni.