n Turchia in Serie A l’allenatore del Galatasaray Fatih Terim è risultato positivo al Coronavirus. E’ in quarantena in ospedale a Istanbul e sta bene. Terim ha 66 anni. E’ molto noto in Italia. Ha allenato in Serie A nel 2000 la Fiorentina e nel 2001 il Milan. Nella sua carriera di tecnico Terim ha allenato anche la Turchia per due volte. Dal 2005 al 2009 e dal 2013 al 2017.Il Galatasaray è secondo in classifica con 50 punti ed è in corsa per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Due squadre sono al primo posto, il Trabzonspor e il Basaksehir a 53 punti. Il Campionato di Serie A della Turchia è sospeso per l’emergenza Coronavirus e se ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie per i calciatori, i giornalisti e gli spettatori potrebbe riprendere ad Aprile o a Maggio.