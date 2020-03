Basket, Eurocup: Bologna vola ai quarti di finale, Trento eliminato

- In Eurocup di basket maschile la Virtus Bologna ha vinto a Belgrado 106-96 contro i turchi del Darussafaka e si è qualificata per i quarti di finale dove sfiderà i francesi del Monaco. Primo quarto, Gaines 5-0 per gli emiliani. I turchi con Browne impattano 5-5. Teodosic, 20-7 Bologna. Ricci, gli emiliani allenati da Alexandar Djordjevic si impongono 30-14. Secondo quarto, Lamb 40-37 per i turchi. Pajola impatta per Bologna, 40-40. Triple di Markovic e Teodosic, gli emiliani prevalgono di nuovo 52-40.Terzo quarto, Weems 60-40 per la squadra di Djordjevic. Colson tiene in gara il Darussafaka, ma Bologna trionfa 79-68. Quarto quarto, Gamble determinante con i tiri liberi per gli emiliani, 81-71. Ozdemiroglou permette ai turchi di restare in partita, però 91-90 Bologna. Teodosic decisivo sotto canestro, la Virtus Bologna vince questo quarto e 106-96 tutta la partita. Migliori realizzatori, negli emiliani Teodosic 21 punti, nel Darussafaka Browne 14 punti.Trento ha perso 91-75 in trasferta con i serbi del Partizan Belgrado ed è stato eliminato. Primo quarto, Thomas 7-4 per la squadra avversaria. Blackmon, 17-9 Trento. Ancora Blackmon, Trento si impone 22-21. Secondo quarto, Walden 29-26 per i serbi. Velickovic, 37-30. Di nuovo Velickovic, il Partizan prevale 45-39. Terzo quarto, Thomas 54-46 per la squadra avversaria. Jaramaz, i serbi trionfano 63-53. Quarto quarto, Walden 76-59 per gli avversari. Knox, il Partizan Belgrado vince questo quarto e 91-75 tutta la gara. Migliori realizzatori, nel Trento Knox 20 punti, nei serbi Jaramaz 19 punti.