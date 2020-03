Calcio: Carlo Mazzone festeggia 83 anni

L’ex allenatore Carlo Mazzone ha compiuto ieri 83 anni. Con lui in panchina l’Ascoli fu promosso per la prima volta in Serie A nel 1974. Alla guida della Fiorentina arrivò terzo nel 1976/77. Nel 1981 ritornò ad Ascoli dove ottenne con la squadra marchigiana un sesto posto e quattro salvezze consecutive, con il notissimo presidente Costantino Rozzi. Allenò nel 1985/86 il Bologna.Fu il tecnico del Lecce dal 1986 al 1990. Raggiunse col Cagliari nel 1992/93 una storica qualificazione in Coppa Uefa. Allenò la squadra della sua città, la Roma dal 1993 al 1996. Fu il tecnico del Perugia nel 1999/2000 nella stagione in cui gli umbri vinsero 1-0 in casa contro la Juve, nella famosa partita sospesa per pioggia e poi ripresa dall’arbitro Pierluigi Collina, successo questo del Perugia sui bianconeri che permise alla Lazio di vincere nel 2000 lo scudetto. Allenò il Brescia dal 2000 al 2003. Concluse la carriera di allenatore nel 2005/06 al Livorno.