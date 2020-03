Conca: "Sul fondo affiti Emiliano continua a farsi campagna elettorale, chieda scusa"

BARI - "Sono davvero incredulo della capacità di distorcere la realtà da parte del presidente Emiliano in relazione alla questione dei contributi sulle locazioni che seguo da anni.Pensate, ad ottobre 2019 la Regione Puglia aveva azzerato per sempre i contributi sugli affitti per l'anno 2017 nonostante i cittadini avessero fatto regolare domanda presso il welfare dei rispettivi comuni, per ottenere all'incirca il 30% del totale sostenuto dalle famiglie con ISEE basso, mettendo in pagamento, con estremo ritardo per le nuove regole del Push (Puglia Social Housing), solo la quota parte degli affitti per l'anno 2018. Ora, l'illustre personaggio, vuol far credere alla gente di avere erogato contributi a tutte le famiglie per l'anno 2020 e per far fronte all'emergenza.Ma c'è di più, il rischio concreto è che a partire dal 2021, avendo lo Stato azzerato il fondo affitti, che per la Puglia in quota parte valeva 6 milioni all'anno, e avendo la regione stessa esaurito il fondo autonomo da cui attingeva i 15 milioni per annualità, a cui si sommavano le somme stanziate dai comuni per percepire le premialità, non venga più accordato ai pugliesi nessun contributo sugli importi delle locazioni residenziali per l'anno 2019.Mi vergogno di cotanta spregiudicatezza e pressappochismo, mi fa ancora più senso se tali atteggiamenti vengono perpetrati durante un'emergenza sanitaria che la sua gestione assessorile ha esacerbato oltremodo". Così in una nota il consigliere regionale, Mario Conca.