Coronavirus: Cina invia team medici esperti in Italia

PECHINO - Pechino ha deciso di inviare in Italia un team di cinque medici esperti con un membro della Croce rossa di Pechino e uno specialista del Chinese Center for Disease Control and Prevention. Martedì, in una telefonata con Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri Wang Yi aveva detto che "la Cina è pronta a mandare personale medico per aiutare l'Italia".



Una notizia che ci fa capire che l'Italia non è sola.