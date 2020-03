Coronavirus: due nuovi casi in Puglia, un 29enne che lavora in Lombardia e una 74enne foggiana

In Puglia si registrano due nuovi casi di covid-19. Il primo è stato scoperto domenica: come già anticipato, si tratta di une scende nei weekend a Bari, mentre il secondo di, nel foggiano, sorella di un uomo contagiato e rilevato positivo all'ospedale di Cremona che era stato in visita nella cittadina dauna. Un altro fratello del contagiato in Lombardia è risultato negativo.L'ufficio di Prevenzione della Asl di Bari ha avviato l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche e l'Sono invece risultatiin tutta la regione.Il tampone dell'anziana di Ascoli Satriano è stato inviato al laboratorio di riferimento del Policlinico di Bari per il test di conferma e per il successivo inoltro all'Istituto superiore di Sanità.Gli accertamenti e il prelievo sono stati eseguiti dalla Asl di Foggia che monitora le condizioni cliniche della paziente in stretto contatto con il policlinico di Foggia., dopo che il sindaco del Comune di Ascoli Satriano,, aveva informato la Asl del contatto tra il paziente contagiato e la sorella. La Asl di Foggia, a seguito dei quella informativa, aveva messo