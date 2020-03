di FRANCESCO LOIACONO - Nella sesta giornata di ritorno di Serie A di pallamano maschile il Conversano ha vinto 23-21 in casa contro il Pressano. Nel Conversano non hanno giocato Endrit Iballi e Leal infortunati. Nel primo tempo gol di Fadanelli, 10-9 per gli altoatesini. Rete di De Giorgio per i pugliesi, il primo tempo termina 13-10 per il Conversano. Nel secondo tempo Ardan Iballi, 18-13 per i pugliesi allenati da Alessandro Tarafino. Nella sesta giornata di ritorno di Serie A di pallamano maschile il Conversano ha vinto 23-21 in casa contro il Pressano. Nel Conversano non hanno giocato Endrit Iballi e Leal infortunati. Nel primo tempo gol di Fadanelli, 10-9 per gli altoatesini. Rete di De Giorgio per i pugliesi, il primo tempo termina 13-10 per il Conversano. Nel secondo tempo Ardan Iballi, 18-13 per i pugliesi allenati da Alessandro Tarafino.





Folgheraiter, 19-18 per il Pressano. Iballi, 21-20 per il Conversano. Fadanelli impatta per la squadra avversaria, 21-21. Giannoccaro, 22-21 per la squadra di Alessandro Tarafino. Dainese, il Conversano vince questo tempo e 23-21 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Sono primi in classifica da soli con 32 punti. Il Bolzano è secondo con 28 punti. Nella settima giornata di ritorno il Conversano giocherà fuori casa contro il Bolzano.