Coronavirus: due positivi alle Molinette di Torino

TORINO - Nuovi casi di Covid-19 in Piemonte. Una coppia di ottantenni, ricoverata nel reparto di Medicina generale diretto dal dottor Luca Scaglione delle Molinette di Torino, è risultata positiva al Coronavirus.Erano arrivati in ospedale per quella che sembrava influenza, non dichiarando che era venuto a fare loro visita proprio in quei giorni il figlio, che lavora nella 'zona rossa' di Lodi. Lo si apprende da fonti sanitarie regionali. La Direzione aziendale dell'ospedale ha posto in essere i dovuti provvedimenti del caso.Attivate tutte le procedure, compresa l'analisi del percorso dei pazienti dal loro arrivo in ospedale. In corso le analisi epidemiologiche per mettere in sicurezza operatori ed eventuali visitatori, che hanno avuto contatti con i due pazienti.