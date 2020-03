Nella provincia di Milano decine di persone sono state denunciate per l'inosservanza della normativa per il contrasto del coronavirus. Nello specifico, in base all'articolo 650 del Codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), 37 persone sono state denunciate dagli agenti di polizia, altre 37 dai carabinieri e 3 dalla guardia di finanza.