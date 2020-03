Coronavirus, Sgarbi choc: “Virus del buco del c**o. Andate in giro e non vi accadrà nulla”

ROMA - “Tutti voi sapevate che non c’è nessun pericolo, di nessun tipo, anche voi che state a Codogno, che debba cambiare la vostra vita. Andando in giro non ti capita un c…”. Sono le parole choc del noto critico d'arte, l'on.Vittorio Sgarbi, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook dal titolo “Il virus del buco del c…. Vi spiego perché”.Nel filmato Sgarbi lancia pesanti e immotivati attacchi nei confronti degli esperti che in questi giorni si stanno battendo per far capire alla gente l’importanza di restare a casa per cercare di contenere la diffusione del coronavirus, sostenendo a torto che sia “un’influenza”: “Chi ca*** è Burioni?. Chi ca*** è Pregliasco?”, sbotta Sgarbi riferendosi ai noti due virologi italiano.Poi incalza: “Non credo a questa gente. Questo è il virus del buco del c***. Non credo al coronavirus, ci deve essere qualche cosa dietro, non possiamo cambiare la nostra vita per qualcuno a cui è venuto il raffreddore. Non c’è un ca***, dovete andare a fare in c***, chi ca*** è Conte? Un consiglio di cogli*** che dice quello che devo fare io. Casalino parla del virus… Io non scherzo, spero che mi ascoltiate molto, sono un zucche vuote, capre. Questo è il capravirus che ha preso il loro cervelli del ca***”, incalza scagliandosi contro il governo e le misure che ha dovuto adottare per far fronte all’emergenza.Numerose, come era ovvio immaginare, le polemiche dopo il video di Sgarbi, con molti che hanno preso le distanze da lui e lo hanno accusato di “sminuire la gravità del coronavirus definendolo un non pericolo e paragonandolo ad una semplice influenza ed invita implicitamente la popolazione a disattendere le ordinanze ministeriali che impongono regole tassative a cui attenersi per evitare il diffondersi del virus e il non rispetto delle zone rosse”, come scrive in una nota Lucia Coppola, portavoce dei Verdi del Trentino.