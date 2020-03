Coronavirus, Tennis: annullato il torneo di Montecarlo

Il torneo di tennis maschile e femminile di Montecarlo è stato annullato per l’emergenza Coronavirus. Doveva svolgersi dall’11 al 19 aprile. Lo ha comunicato il direttore del Comitato organizzatore del torneo Zeljko Franulovic, il quale ha dichiarato:”Il torneo non si può giocare a porte chiuse. Va tutelata la sicurezza e la salute dei tennisti delle tenniste e degli spettatori”.Franulovic ha detto anche: ”La situazione nel Principato di Monaco e in Francia sta peggiorando per il Coronavirus e non ci sono le condizioni sanitarie ideali per giocare”. Entro due o tre settimane saranno rimborsati i prezzi dei biglietti agli spettatori che li hanno già acquistati. Nel 2019 il torneo fu vinto da Fabio Fognini. A Montecarlo è stato trovato positivo al Coronavirus il principe Alberto di Monaco. Il torneo di Montecarlo si svolgerà nel 2021.