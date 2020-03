Serie B: il Livorno è in vendita

In Serie B il presidente del Livorno Aldo Spinelli dopo 21 anni vuole vendere la società. Interessato all’acquisto del Livorno è l’imprenditore libanese Majd Yousif con il quale Spinelli ha aperto una trattativa da gennaio 2020. Majid Yousif per acquistare la società toscana dovrà presentare a Spinelli una fideiussione di un milione e mezzo di Euro e le necessarie garanzie bancarie.Se l’accordo tra l’imprenditore libanese e Spinelli sarà raggiunto, dovrà essere firmato un preliminare di vendita, e le due parti dovranno stabilire un termine per l’acquisto definitivo davanti al notaio. Yousif è presidente della Sharengo, una ditta che produce automobili e vetture elettriche a noleggio. L’imprenditore libanese vorrebbe concretizzare oltre all’acquisto del Livorno altri affari importanti in Toscana. Majd Yousif per il momento è in Qatar per l’emergenza Coronavirus. Ma la trattativa tra lui e Spinelli va avanti e potrebbe portare tra qualche settimana alla cessione del Livorno.