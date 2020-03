Covid-19, Basket: annullata la Serie C Silver in Puglia

Annullata la Serie C Silver di basket maschile in Puglia per l’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso la FIP Puglia, cioè la Federazione Italiana Pallacanestro Pugliese. Le due squadre baresi che stavano giocando in questo torneo, il Cus Bari e l’Adria Bari, non porteranno a termine questa stagione. Annullate anche le Finali Nazionali Under 16 e Under 18 maschili e femminili che si dovevano disputare a Giugno a Castellana Grotte in provincia di Bari.Queste finali si erano svolte a Castellana Grotte anche nel 2018 e nel 2019 con un grande successo di pubblico, ma tra tre mesi non si potranno giocare. Annullate anche le finali nazionali di basket uomini e donne che si dovevano disputare in una sede da stabilire a luglio, tra cestisti e cestiste di età superiore a 18 anni. Non ci sono le condizioni necessarie per tutelare la sicurezza e la salute di giocatori giocatrici, giornalisti e spettatori.