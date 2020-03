Covid-19, Congedo e Manca: "Aziende salentine pronte a produrre mascherine"

BARI - “Da settimane denunciamo la scarsa o assente fornitura di mascherine e Dip (Dispositivi di protezione individuale) per medici, operatori sanitari, Forze dell'Ordine e tutti coloro i quali stanno fronteggiando l'emergenza coronavirus in prima linea; mentre il presidente Emiliano e la Protezione Civile si rimpallano le responsabilità, scopriamo che tante aziende del territorio hanno dato disponibilità a produrne, come conferma il sindaco di San Pietro in Lama, addirittura da settimane. Aziende che tirerebbero un lieve sospiro di sollievo grazie alla loro riconversione e che sarebbero a disposizione della comunità pugliese. Considerato che il presidente Emiliano è a conoscenza di queste disponibilità, lo sollecitiamo a fornire loro l'autorizzazione alla produzione. In tempi celeri, possibilmente”. Così in una nota i consiglieri regionali salentini di Fratelli d’Italia