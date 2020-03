Nel Campionato di Eccellenza Pugliese due calciatori sono primi nella classifica dei capocannonieri. Sono l’attaccante argentino Di Rito del Corato e la punta Ventura del Molfetta. Entrambi hanno segnato 14 gol. Secondo in questo torneo che è stato sospeso fino al 3 Aprile per l’emergenza Coronavirus, è il centravanti Picci del Trani con 13 reti.Terzi nella classifica dei cannonieri il centrocampista Pignataro del Barletta e il trequartista Leonetti del Corato. Tutti e due hanno realizzato 11 gol. Seguono la mezzala Triggiani del Molfetta, l’attaccante Pardo dell’Ugento e il centravanti Falconieri del Corato con 10 reti segnate. Nella corsa verso la promozione in Serie D primo in classifica è il Molfetta con 60 punti, secondo il Corato a 54 punti.