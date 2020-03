Sportiello, il portiere dell'Atalanta positivo al Coronavirus

In Serie A il portiere dell’Atalanta Marco Sportiello è risultato positivo al Coronavirus. Sta bene, è asintomatico. Ha giocato titolare a Valencia il 10 marzo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. E’ in quarantena dal 12 marzo come i suoi compagni di squadra, perché cinque tesserati del Valencia sono stati trovati positivi al Covid 19.La quarantena di Sportiello e degli altri calciatori dell’Atalanta terminerà venerdì 27 marzo. Sportiello ha giocato a Valencia in Spagna perché l’altro portiere della squadra bergamasca Gollini riportò la lussazione del mignolo di una mano durante il riscaldamento pre-partita. Sportiello ha disputato tre partite in questa stagione nel Campionato di Serie A, prima della sospensione del torneo fino al 3 aprile per l’emergenza Coronavirus.