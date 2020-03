Francesca Michielin duetta con i Maneskin nel nuovo singolo 'Stato di natura'

MILANO - Un duetto speciale quello tra Francesca Michielin e i Maneskin nel brano Stato di natura, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 marzo. Il brano è contenuto in FEAT (STATO DI NATURA), il nuovo album in uscita per Sony Music lo stesso giorno, e ne è anche il manifesto: un brano volutamente potente, di cui Francesca Michielin è autrice sia di musica che del testo. In questo featuring, la cantautrice sottolinea l’importanza dell’uso delle parole, lanciando un forte messaggio contro la violenza verbale e gratuita che colpisce le donne, ma non solo, e che è presente nella quotidianità dei nostri tempi.

Un brano crossover, in cui alla produzione rock si accosta un linguaggio rap: richiama l’immaginario musicale della gioventù della cantautrice, da sempre appassionata del genere. La collaborazione con i Måneskin, fortemente voluti da Francesca, si inserisce quasi naturalmente nelle sonorità del brano e rafforza ancora più il significato di Stato di Natura, aggiungendo anche, come racconta la cantautrice “il punto di vista maschile del quale avevo bisogno per questo brano”. Un messaggio di libertà e lotta alle discriminazioni di cui la band è portavoce da sempre.Il 20 settembre 2020 Francesca Michielin terrà un concerto al Carroponte di Milano dove presenterà dal vivo i suoi grandi successi e le canzoni che andranno a far parte del nuovo album, composto da 11 featuring frutto delle collaborazioni della giovane cantautrice con i nomi più importanti e interessanti del panorama musicale attuale.