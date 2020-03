Campionato Primavera: ok Fiorentina ed Empoli, pareggia l'Inter, ko Juve e Napoli

Nella settima giornata di ritorno del Campionato di calcio Primavera 1 l’Inter ha pareggiato 3-3 fuori casa contro la Roma ed è terza con 39 punti. Nel primo tempo in vantaggio i giallorossi con Riccardi. Nel secondo tempo hanno raddoppiato con Bianda. I nerazzurri hanno segnato con Mulattieri. L’Inter ha pareggiato. Parodi ha involontariamente deviato il pallone nella propria porta. La Roma ha realizzato il terzo gol con Bove.L’Inter ha di nuovo pareggiato con Agoume. La Juventus ha perso 2-1 in casa col Genoa ed è quarta a 35 punti. Nel primo tempo sono andati in vantaggio i bianconeri con Sene. Nella ripresa i liguri hanno pareggiato con Serpe. Il Genoa ha realizzato il gol decisivo per il successo con Buonavoglia. La Fiorentina ha vinto 2-1 in casa col Napoli. Nel primo tempo sono passati in vantaggio i toscani con Bianco. Hanno raddoppiato con Simonti.Nel secondo tempo il Napoli ha segnato con Cioffi. L’Empoli ha vinto 2-0 in trasferta contro la Sampdoria. I toscani sono andati in gol nel primo tempo con Lipari. Hanno raddoppiato nel secondo tempo con Merola. Il Sassuolo si è imposto 2-1 a Pescara. Nel primo tempo in rete gli abruzzesi con Pavone su rigore. Gli emiliani hanno pareggiato con Manzari sempre su rigore. Nel secondo tempo il Sassuolo ha segnato il gol determinante con Mehmetay di nuovo su rigore. Sono state rinviate per il Coronavirus a data da destinarsi Atalanta-Cagliari, Bologna-Torino e Chievo Verona-Lazio.Nel girone A del Campionato di calcio Primavera 2 il Milan ha vinto 5-0 in casa col Brescia ed è primo in classifica con 53 punti. Rinviata per il Coronavirus la partita che la Spal, seconda a 37 punti, doveva giocare in trasferta con la Cremonese. Nel girone B Trapani-Lecce non si è disputata per il Coronavirus. I salentini sono sesti a 25 punti. L’Ascoli ha perso 1-0 a Crotone ed è primo con 43 punti. Il Frosinone ha superato 1-0 in casa il Benevento ed è terzo a 31 punti.