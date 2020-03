Gianni Bismark, il nuovo fenomeno della trap pubblica il singolo 'Gianni Nazionale'

Ad un anno di distanza dalla pubblicazione del suo disco “RE SENZA CORONA”,ha annunciato oggi attraverso la sua pagina Instagram l’uscita del suo prossimo singolo “GIANNI NAZIONALE”, negli store digitali da venerdì 6 marzo e già disponibile per il presave. Il singolo è il primo estratto dal prossimo disco di Gianni Bismark.Questo nuovo progetto nasce sotto l’ala protettiva di Bomba Dischi, etichetta che ha iniziato a collaborare come management con Gianni Bismark arricchendo in questo modo il lavoro fatto da Virgin Records e 777 Ent.In questi mesi Gianni Bismark ha continuato a lavorare, come dimostrano i tre freestyle pubblicati su Instagram nell’ultimo mese: “Te racconto na storia” https://www.instagram.com/p/B8tX27co-BC/, “Belli mia” https://www.instagram.com/p/B8_YNJmoE0z/ e “Gianni Nazionale” https://www.instagram.com/p/B9O3NlAqsQH/.Cresciuto nel quartiere Garbatella con una smisurata passione per il calcio e per la Roma (il suo nome d'arte proviene dal nome completo del calciatore Gianni Guigou ovvero Gianni Bismark Guigou Martínez, che militò nella Roma dell'ultimo scudetto) e con le radici ben piantate nella città eterna, GIANNI BISMARK ha pubblicato il suo primo mixtape “Gianni Bismark Mixtape” nel 2015 a cui ha fatto seguito nel 2016 il suo album d'esordio “Sesto Senso”.Dopo diverse collaborazioni e cambi di rotta nel gennaio 2019 esce “RE SENZA CORONA” (primo lavoro per la Virgin Records/Universal Music Italia), un album non solo legato agli stereotipi della trap e del rap moderno ma che trovava le sue radici nei classici della musica e della tradizione romana. Questo disco aveva impegnato Tiziano Menghi (questo il suo vero nome) sia dal punto di vista della scrittura che nella creazione di un sound personale, grazie anche all’apporto di G Ferrari, produttore del disco a cui si sono affiancati gli Enemies (produttori anche di Ultimo e lowlow).L’album di Bismark aveva debuttato nella Top20 dei dischi più venduti in Italia e conteneva collaborazioni con Dark Polo Gang, IZI, Franco 126, Ntò, Ketama126 e Pretty Solero.Il risultato è stata la nascita di un nuovo esponente della scena Urban capace di mischiare stornelli romani, Franco Califano e Nas.Dal disco sono stati estratti i singoli “Gianni B”, “PREGIUDICATI” featuring IZI e “FOR REAL” Featuring DANI FAIV.