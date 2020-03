Il dottor Jessen contro gli italiani: "Il Coronavirus è solo una scusa per prolungare la siesta"

Il 43enne medico inglese nella clinica Harley Street di Londra, Christian Jessen, in un'intervista radiofonica al Fubar ha lanciato pesanti accuse contro l'Italia, alludendo che il Coronavirus sia una scusa degli italiani per prolungare la 'siesta'. A riportarlo è l'Indipendent che sottolinea come il pensiero del dottore sul covid-19, celebre in patria per documentari come "Cure me, I am gay” (Curatemi, sono gay), sia in sintonia con quello del premier britannico Boris Johnson, in quanto sarebbe a suo dire "un'epidemia vissuta più sulla stampa che nella realtà".