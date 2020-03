BARI - "Ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare". A scriverlo su facebook il governatore pugliese, con riferimento alla notizia di un nuovo esodo da Milano verso il sud a bordo di treni partiti nella notte. Ieri in Puglia si sono registrati 50 nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus che ha portato i contagiati a 158."Di nuovo ondate di pugliesi che tornano in Puglia dal nord. E con loro arrivano - scrive Emiliano - migliaia di possibilità di contagio in più. Avrete probabilmente esibito ai soldati alle stazioni le vostre legittime autocertificazioni sulla motivazione del vostro ritorno, spero che abbiate le mascherine e che teniate la distanza di un metro l'uno dall'altro in treno".